Il sodalizio tra la compagnia cinese e Samsung continua con questo nuovo smartphone, dopo la sfilza di modelli con Exynos 980 (S6, X30, G1). Vivo Y70s è il primo smartphone equipaggiato con l'inedito Exynos 880, soluzione 5G fresca di lancio: andiamo a scoprire tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità della nuova aggiunta alla scuderia di Vivo.

Vivo Y70s 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Nelle scorse settimane non sono mancate indiscrezioni e conferme sul dispositivo. Il quadro era già abbastanza chiaro: Vivo Y70s è un modello mid-range che punta ad ampliare il pubblico del 5G e lo fa con un design accattivante (in linea con gli standard attuali) ed una buona scheda tecnica. Frontalmente trova spazio un ampio pannello LCD IPS da 6.53″ Full HD+, con cornici ottimizzate – il rapporto superficie/schermo è del 90.72% – ed un foro per ospitare la selfie camera da 16 MP.

La back cover presenta un look pulito – il lettore d'impronte digitali laterale è posizionato lungo il bordo destro -, con una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un grandangolo ed un modulo dedicato alla profondità di campo.

Exynos 880 5G: tutti i dettagli del nuovo SoC di Samsung

Come anticipato, Vivo Y70s monta il nuovo processore Exynos 880 5G, presentato da pochissimo. Si tratta di una soluzione realizzata ad 8 nm, dotata di una CPU octa-core con 2 core Cortex-A77 fino a 2.0 GHz e un modulo a 6 core Cortex-A55 (fino a 1.8 GHz). La parte grafica è affidata alla GPU Mali G76 MP5 ed è presente una NPU integrata, dedicata per l'elaborazione dei processi AI. Nel complesso si tratta di un chipset posizionato una spanna sotto il precedente 980. Di seguito trovate invece le specifiche complete del nuovo smartphone.

Scheda tecnica

dimensioni di 162.07 x 76.61 x 8.46 mm per un peso di 190 grammi;

per un peso di 190 grammi; display LCD IPS da 6.53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con rapporto in 19.5:9 e screen-to-body del 90.72%;

da (2340 x 1080 pixel) con rapporto in 19.5:9 e screen-to-body del 90.72%; lettore d'impronte digitali laterale;

processore Samsung Exynos 880 5G, octa-core a 8 nm con una frequenza massima fino a 2.0 GHz;

5G, octa-core a 8 nm con una frequenza massima fino a 2.0 GHz; GPU Mali-G76 MP5;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; Quad Camera da 48 + 8 + 2 MP con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolo, PDAF, EIS, Night Mode, Flash LED;

con apertura f/1.79-2.2-2.4, grandangolo, PDAF, EIS, Night Mode, Flash LED; selfie camera da 16 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 18W ;

con ricarica rapida da ; supporto Dual SIM 5G, no banda 20, Wi-Fi Tri Band, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, micro USB (ebbene sì), Bluetooth, mini-jack 3.5 mm, aptX HD e LDAC;

(ebbene sì), Bluetooth, mini-jack 3.5 mm, aptX HD e LDAC; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia Funtouch OS 10.

Vivo Y70s 5G – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Vivo Y70s 5G è di 1998 yuan – circa 252€ al cambio – per il modello da 6/128 GB. La versione maggiorata, con 8 GB di RAM e sempre 128 GB di storage, viene proposta al prezzo di 2198 yuan, circa 277€. Le vendite del dispositivo partiranno dal 1° giugno in Cina.

