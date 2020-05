Continua ad arricchirsi la proposta di Vivo, produttore che attendiamo ancora al debutto in Europa ma che è ancora molto operativo in Asia. Al già nutrito catalogo si aggiunge adesso Vivo Y30, nuovo esponente dell'agguerrita porzione di mercato occupata dai mid-range. Da buon telefono del 2020, anche questo è dotato di pannello Ultra O Screen, ovvero uno schermo forato che ospita la selfie camera in alto a sinistra. Guidato dall'Helio P35, le sue peculiarità comprendono tagli di memoria da 4/128 GB ed una batteria da 5000 mAh. Non manca una quad camera posteriore da 13+8+2+2 MP, con grandangolo e sensore macro.

Vivo Y30 ufficiale: tutto quello che devi sapere

Scheda tecnica

Display LCD da 6.37″ HD+ (1560 x 720 pixel) in 19.5:9 con densità di 269 PPI;

(1560 x 720 pixel) in 19.5:9 con densità di 269 PPI; processore octa-core MediaTek Helio P35 ;

; 4 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile via microSD fino a 256 GB;

di storage espandibile via fino a 256 GB; lettore d'impronte digitali posteriore;

quad camera da 13+8+2+2 MP con grandangolare, macro e sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED;

con grandangolare, macro e sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 8 MP ;

; supporto dual SIM 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou;

batteria da 5000 mAh con ricarica a 10W;

con ricarica a 10W; sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 10.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle due colorazioni Moonstone White e Dazzle Blue, Vivo Y30 viene venduto in Malesia al prezzo di 899RM, circa 192€ al cambio attuale.

