Sempre meno segreti per la gamma Vivo X50 ed X50 Pro. I prossimi top gamma saranno presentati il primo giugno, e l'attenzione più alta la si fa ovviamente per il fratello maggiore X50 Pro. Infatti, ieri è stato confermato che sarà dotato della Gimbal Camera di Vivo APEX. Ma non solo, perché è stato confermato dal Product Manager Han Boxiao che la versione Pro monterà il sensore Samsung ISOCELL GN1, presentato questa mattina.

Vivo X50 Pro: il primo con sensore Samsung ISOCELL GN1 per foto di grande qualità

A dare l'annuncio della dotazione del sensore Samsung ISOCELL GN1 su Vivo X50 Pro è stato il Product Manager dell'azienda Han Boxiao dal suo profilo Weibo, dove ha riassunto le caratteristiche peculiari del sensore, che vanta uno scatto notturno con pixel a 2.4 μm, oltre al sistema Dual Pixel PDAF che sfrutta tutti i pixel per un autofocus ottimale.

Il sensore ha poi una grandezza di 1/1.3″, che lo rende più grande del sensore sempre di Samsung da 108 MP. Inoltre, sul profilo ufficiale del produttore cinese è presente un video che mostra proprio le qualità degli scatti in notturna. Infine, è possibile vedere come il nuovo sensore si posizionerà sulla nuova camera nei render di Vivo X50 Pro realizzati (quindi non ufficiali, per il momento) da Ben Geskin sul suo Twitter.

Non ci resta quindi che attendere la presentazione per scoprire tutte le specifiche definitive del dispositivo, che sta già appassionando gli amanti degli scatti da mobile.

