Vivo X50 Pro+ sarà il top con Snap 865: differenze con X50 e X50 Pro

A quanto pare una delle moda del 2020 che più sta cara ai produttori di smartphone è quella delle nomenclature “Pro” e “Plus“. Avere un solo top di gamma non basta più a nessuno e si sta creando questo trend di stratificazione della scelta. Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+ è l'esempio più lampante, ma anche Honor 30, 30 Pro e 30 Pro+ ricalcano la stessa linea. Ma anche Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, così come OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Lo stesso accadrà con Vivo X50, di cui sapevamo già esistere anche una versione superiore chiamata Vivo X50 Pro. Quello che non sapevamo è che ci sarebbe anche Vivo X50 Pro+, di cui manca ancora una conferma ufficiale ma le specifiche già circolano in rete.

LEGGI ANCHE:

Dopo Vivo, anche iQOO pensa ad un SoC proprietario

Ci sarà anche un vero top di gamma e si chiamerà Vivo X50 Pro+

Per avere una panoramica più chiara di quelle che saranno le differenze fra i 3, ecco una lista delle specifiche del trittico:

Vivo X50 Snapdragon 765G, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage spessore di 7,49 mm, peso di 170 g display OLED da 6,56″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) a 90 Hz quad camera da 48+?+?+? con Sony IMX598 selfie camera da 32 MP con Samsung GD1 batteria da 4.200 mAh con ricarica 33W

Vivo X50 Pro Snapdragon 765G, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage spessore di 8 mm, peso di 180 g display OLED HDR10+ da 6,56″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) a 90 Hz quad camera da 48+8+13+8 con Sony IMX598, tele zoom 60x, lente Portrait, grandangolo/macro selfie camera da 32 MP con Samsung GD1 batteria da 4.315 mAh con ricarica 33W

Vivo X50 Pro+ Snapdragon 865, 8 GB di RAM, 256 GB di storage spessore di 8 mm, peso di 180 g display OLED HDR10+ da 6,56″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) a 120 Hz quad camera da 50+8+13+8 con Samsung GN1, tele zoom 60x, lente Portrait, grandangolo/macro selfie camera da 32 MP con Samsung GD1 batteria da 4.200 mAh con ricarica 44W



Per riassumere, Vivo X50 e X50 Pro avranno la stessa configurazione hardware con Snap 765G. Cambierà leggermente il display (HDR10+ sul Pro), la batteria (con un ingombro un pelo maggiore) e probabilmente il comparto fotografico, ancora parzialmente celato sul modello base.

Nel caso di Vivo X50 Pro+, beneficerà della presenza dello Snap 865, oltre che di uno schermo a 120 Hz ed una ricarica più rapida a 44W. Inoltre, sarà questo il primo modello dotato del nuovissimo sensore Samsung GN1 da 50 MP.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu