Vivo X50 avvistato su Geekbench ed in pre-order su JD

Il primo giugno è ormai alle porte e l'arrivo di Vivo X50 ha sempre meno segreti da rivelare. Dopo i primi teaser, il prossimo Camera Phone del brand cinese è apparso poche ore fa su Geekbench, dove sono venuti fuori i primi risultati benchmark del suo chipset, una soluzione targata Qualcomm. Inoltre, è apparso in pre-order sull'e-commerce cinese JD.com.

Vivo X50: primi risultati su Geekbench, render e pre-order su JD.com

I nuovi dettagli in merito a Vivo X50 rivelano i primi punteggi ottenuti su Geekbench dal SoC octa-core Qualcomm che monterà, oltre alla versione software (Android 10) e la RAM, che sarà da 8 GB. I punteggi sono nello specifico 615 in single core e 1909 in multi core, che potrebbero lasciar presagire un processore non top di gamma come si poteva pensare (almeno nella versione standard, mentre per X50 Pro potrebbe esserci invece un chipset high-end).

vivo x50 geekbench 1 di 2

Infine, sono state confermate tutte le colorazioni ed il design nel pre-order piazzato da JD.com in Cina sia dell'X50 standard che dell'X50 Pro. Ci viene rivelato che gli smartphone arriveranno in due tagli di memoria – 8/128 GB e 8/256 GB – e che le misure saranno 158.4 x 74.8 x 8.8 mm per X50 e 185.45 x 74.1 x 8.8 mm per l'X50 Pro (con tanto di display curvo).

Non ci resta quindi che attendere la presentazione che avverrà il primo giugno per poter conoscere tutti i dettagli definitivi di due dispositivi che si preannunciano davvero interessanti.

