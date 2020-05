Vivo X50 Pro avrà la portentosa Gimbal Camera di Vivo APEX

Annunciato ad inizio anno, il concept introdotto con Vivo APEX 2020 ha sbalordito sotto più aspetti. Uno di questi era il comparto fotografico, non tanto per la quantità dei sensori ma per la loro implementazione. Quello principale lo ritroveremo su Vivo X50 e/o Vivo X50 Pro, come confermato dal teaser ufficiale pubblicato su Weibo. Nella simpatica clip vediamo in azione una sorta di robottino che dà dimostrazione delle capacità di stabilizzazione che avrà questo modulo.

Vivo X50 erediterà la fotocamera stabilizzata del Vivo APEX 2020

Se ci fossero dubbi, viene confermato che ci sarà Vivo X50 Pro, come dimostra la scritta “Pro” sul modulo protagonista del video. Per questo è ipotizzabile che alcune delle features mostrate non ci saranno su Vivo X50 standard. Anche perché fra Vivo X30 e X30 Pro cambia praticamente una sola cosa, ovvero il teleobiettivo sul modello Pro.

Ci aspettiamo novità molto intriganti per Vivo X50 Pro, la cui stabilizzazione ottica dovrebbe essere portata ad un livello successivo. Nel video vediamo praticamente la stessa Gimbal Camera del succitato Vivo APEX 2020, ufficialmente pronta ad entrare in azione su un dispositivo per il pubblico e non concettuale.

What you're seeing right now is the eye-like gimbal camera system on an upcoming vivo flagship smartphone – It should mean NEXT-LEVEL stabilisation Excited? 🤭 pic.twitter.com/RcWKqMeqS5 — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 14, 2020

Quello che cambia è il grado di movimento: rispetto ad un sistema OIS tradizionale, capace di spostarsi unicamente in orizzontale e verticale, su Vivo X50 potrà spostarsi a 360°. Il sistema cardanico utilizzato garantirà risultati migliori non solo nei video ma anche nelle foto. Ci aspettiamo, quindi, una modalità Notturna ancora più prestante, capace di affidarsi a tempi di esposizione più lunghi.

Nel video vediamo anche la composizione strutturale, con una quad camera AI con apertura focale f/1.6-3.4 e lunghezza focale 16-135 mm. Questo significa che, come vediamo anche dalle immagini, ci sarà sia un grandangolare che un teleobiettivo periscopiale. Quest'ultimo avrà una lunghezza focale anche superiore a Huawei P40 Pro (125 mm), ma non P40 Pro+ (240 mm), quindi ipotizzo uno zoom ottico 5.5x o giù di lì.

