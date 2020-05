Vivo è da sempre un marchio che fa gola a molti fan occidentali, ma la sua commercializzazione spesso solo cinese tiene sempre a bada i portafogli di questi ultimi. Uno degli ultimi arrivati che più ha colpito per il suo design, è sicuramente il medio gamma Vivo S1 Pro che, in alcuni mercati come quello australiano, arriverà come Vivo X50 Lite, che indica come questo possa essere parte di una possibile serie di Vivo X50, che in questi giorni ha visto alcuni leak dedicati.

Aggiornamento 20/05: nel giro di una settimana abbiamo scoperto ufficialmente come sarà fatto Vivo X50 e X50 Pro. Trovate le colorazioni a fine articolo.

Vivo X50: tutto quello che sappiamo dai leak

Sono di poche ore fa i primi leak che mostrano alcuni dettagli in merito proprio ai nuovi smartphone della serie X50 – che quindi potrebbe essere vicina al lancio – come la réclame sul palco del reality show cinese “Go Fighting!”, oppure un'immagine sfocata dove si può vedere un cartonato che rivela il presunto design del dispositivo, dei roll-up con la stessa immagine in una riunione ed un render da Weibo (lo vedete nell'immagine in alto), che non è lontano dal design mostrato dai leak sopracitati.

Facendo un sunto di quanto raccolto, Vivo X50 potrebbe essere dotato di punch-hole e quad camera, con il quarto sensore che dovrebbe essere periscopico come il predecessore X30 Pro. I leak mostrano anche due colorazioni, quella nera e quella bianca gradiente.

Non sappiamo al momento come sarà il prodotto finale, ma si preannuncia interessante, e soprattutto siamo curiosi di scoprire con che nome arriverà in altri mercati, come Vivo è solita fare.

Immagini ufficiali | Aggiornamento 20/05

Inizia a delinearsi quello che aspettarsi da Vivo X50 e X50 Pro. A partire dalla portentosa Gimbal Camera, caratterizzata dal nuovissimo sensore Samsung ISOCELL GN1.

In arrivo il prossimo mese, lo smartphone sarà caratterizzato da almeno due colorazioni, svelate nell'ultimo teaser ufficiale.

