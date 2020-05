Vivo X50 ha davvero pochi segreti da svelare: in un nuovo teaser ufficiale (che va ad aggiungersi a quelli sopraggiunti negli scorsi giorni), è stato svelato sia il display, sia il design definitivo dello smartphone. Il pannello che monterà sarà infatti curvo, mentre il corpo si rivela essere molto sottile. Rivelata inoltre la camera anteriore in punch-hole in alto a sinistra.

Vivo X50: un teaser rivela display e design definitivo

Andando ad analizzare il teaser, notiamo subito che il flagship di Vivo avrà un display curvo – che lo rende praticamente privo di cornici – con una selfie camera punch hole in alto a sinistra. Il design però sarà quello che renderà interessante X50. Infatti, esso appare ultrasottile e nonostante la fotocamera posteriore sporga leggermente, non sembra essere ingombrante.

Della quad camera a disposizione ormai si sapeva già quasi tutto, ma sarà curioso vedere la qualità dello zoom a 60X, oltre al modulo principale che dovrebbe garantire una perdita di qualità minima o addirittura lossless. Bisogna capire solo l'entità della batteria, visto il design così ridotto, ma è ipotizzabile che possa essere comunque in linea con il trend attuale. Svelati infine i colori, che sembrano essere tre: grigio, azzurro cangiante e oro rosa.

Non ci resta quindi che attendere il primo giugno per scoprire definitivamente cosa ci riserverà in toto il nuovo Vivo X50 e se andrà a competere con i maggiori top gamma del momento.

