Vivo X50 5G: svelata la data di uscita | Teaser

Nella giornata di ieri abbiamo mostrato alcuni leak in merito all'uscita di Vivo X50 5G, dove veniva svelato il presunto design dello smartphone. Notizia di oggi invece è il video teaser pubblicato dalla stessa Vivo su Weibo, che annuncia la data di lancio del dispositivo. Scopriamola insieme.

Vivo X50 5G: teaser conferma la data di presentazione

Il brand cinese poche ore fa ha caricato sul proprio profilo Weibo un piccolo teaser di appena otto secondi dove rivela la data precisa d'uscita del nuovo Vivo X50 5G, oltre ad un obiettivo della fotocamera, sinonimo che potrebbe essere un dispositivo che punta ad offrire un comparto fotografico di spessore (anche se ovviamente l'ultima parola spetta sempre all'azienda). Il 1° giugno sarà il giorno in cui verrà presentato il nuovo smartphone 5G della compagnia, che si accoda a quelli della serie X30.

Non sappiamo molto altro al momento in merito a componentistica hardware, ma il design preannuncia una quad camera ed una selfie camera punch hole. Non ci resta quindi che attendere la fatidica data per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nuovo arrivato (a meno di qualche anticipazione ufficiale o leak nei prossimi giorni).

