Vivo Watch più concreto: abbiamo le prime immagini

Al contrario della maggioranza dei produttori, Vivo conserva un'anima conservativa nell'approccio al mercato. Pur producendo una quantità smodata di smartphone (nel 2019 se ne contano circa 50), di accessori non ne ha molti in catalogo. A parte qualche cuffia e cavetti vari, sullo store ufficiale ci sono quasi soltanto telefoni e gadget annessi. Ma le cose dovrebbero cambiare a breve e un primo indizio l'abbiamo avuto con la registrazione del brand Vivo Watch. Non è un mistero che l'azienda stia lavorando a quello che sarà il suo primo smartwatch e adesso abbiamo anche le prime presunte immagini render.

Lo smartwatch Vivo viene rivelato in queste prime immagini tecniche

Postate su Twitter da uno dei vari leaker di settore, le immagini ci mostrano uno smartwatch piuttosto tradizionale. Dandole per vere, Vivo Watch adotterebbe un design circolare, con un display attorniato da una cornice ben evidente. Mentre quello sinistro è pulito, sul lato destro si evidenziano due tasti fisici, con i quali immaginiamo ci si muova attraverso l'interfaccia software.

Guardando il retro, Vivo Watch ha l'ormai onnipresente sensore per i battiti cardiaci, permettendo allo smartwatch il monitoraggio dei dati fisici. Sempre sul posteriore ci sono due pin magnetici, i quali verranno utilizzati per la ricarica tramite o una dock o un cavetto apposito. Notiamo anche la presenza di un cinturino intercambiabile, potendo essere così sganciato dal quadrante ed essere sostituito con quello che più preferiamo. Per il momento le informazioni finiscono qua, sia in merito alle specifiche che alla finestra di lancio.

