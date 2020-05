Vivo V19 ufficiale: refresh con dual selfie cam e Snapdragon 712

All'interno del panorama asiatico dei produttori di smartphone, Vivo non fa eccezione quando si parla di “confusione” nel variegare eccessivamente il mercato. Non sorprende che, come accaduto con la serie Reno 3 da parte di OPPO, adesso anche Vivo V19 venga nuovamente presentato sotto una differente veste. A distanza di qualche mese dalla prima edizione per il pubblico cinese, oggi ne viene annunciato ufficialmente un “nuovo” modello con specifiche rinnovate.

Vivo V19 mostra uno Snapdragon 712 ed un doppio foro

Dando un'occhiata al design di questo prodotto, vediamo fin da subito forme differenti rispetto alla variante iniziale. Su questo Vivo V19, infatti, troviamo un display con doppio foro, contenente due selfie camera da 32+8 MP, nonché un differente processore. A bordo, dunque, abbiamo un SoC Snapdragon 712, accompagnato da 8 GB di RAM ed una memoria interna che può arrivare fino a 256 GB. Non si tratta, dunque, di un device dotato di 5G, proprio come l'altra versione.

Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6,44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 408 PPI;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 408 PPI; dimensioni di 159,6 x 75,04 x 8,5 mm per 186 g;

colorazioni Mystic Silver e Piano Black;

processore Qualcomm Snapdragon 712 ;

; GPU Qualcomm Adreno 616;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage espandibile tramite microSD ;

di storage espandibile tramite ; lettore d'impronte sotto al display;

quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4, grandangolo, macro e per la profondità, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.79-2.2-2.4-2.4, grandangolo, macro e per la profondità, autofocus PDAF e flash LED; dual selfie camera da 32+8 MP f/2.1-2.3;

f/2.1-2.3; supporto dual SIM 4, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, mini-jack, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4.500 mAh con ricarica FlashCharge 2.0 da 33W;

con ricarica FlashCharge 2.0 da 33W; sistema operativo Android 10 con Funtouch OS 10.

Prezzo e data

Vivo V19 sarà disponibile in India dal 15 maggio al prezzo di 27.990 rupie (341€) per il taglio da 8/128 GB e 31.990 rupie (390€) per quella da 8/256 GB.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu