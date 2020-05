Vivo TWS Pro e TWS Neo in arrivo: primo teaser ufficiale

Vivo TWS Pro e TWS Neo dovrebbero essere le nuove cuffie True Wireless del brand ed il lancio potrebbe non essere poi così lontano. Vivo ci riprova, a seguito dei suoi primi auricolari Wireless che hanno riscontrato un certo successo in patria, con dei nuovi prodotti, appena registrati presso l'EUIPO.dovrebbero essere le nuove cuffie True Wireless del brand ed il lancio potrebbe non essere poi così lontano.

Aggiornamento 22/05: le cuffie TWS di Vivo stanno per divenire realtà. Trovate i dettagli a fine articolo.

Per gli amanti della musica, forse arriveranno le nuove TWS Pro e TWS Neo prodotte da Vivo

1 di 2

Depositare un marchio non significa necessariamente che il prodotto verrà poi immesso sul mercato, ma è ovvio che la speranza di tutti gli appassionati del marchio Vivo è di veder realizzate queste TWS Pro e TWS Neo. Purtroppo però non si può parlare al momento delle specifiche dei nuovi auricolari, quindi ci dobbiamo accontentare di rispolverare quelle delle TWS originali, che potrebbero essere la base di partenza.

Queste presentano la resistenza all'acqua e al sudore con certificazione IP54, i codec audio aptX ed una batteria performante, che garantisce circa 4 ore di ascolto. La trasmissione a doppio canale garantisce un suono pulito e riduzione della latenza audio fino al 44%. Inoltre il primo modello di Vivo TWS presenta controlli touch per volume e riproduzione tracce musicali. Il prezzo, naturalmente non si conosce al momento, ma potrebbe non distaccarsi molto da costo delle Vivo TWS ossia attorno ai 1.110 yuan (circa 132€).

Teaser ufficiale delle Vivo TWS Neo | Aggiornamento 22/05

Se prima era soltanto un brevetto, adesso le Vivo TWS Neo sono decisamente più concrete. Il teaser video ce le mostrano nella loro interezza, con una chiara derivazione dal modello del 2019. In arrivo l'1 giugno, le Vivo TWS Neo saranno disponibili nelle colorazioni Black e White. Le due feature principali riguarderanno la bassa latenza e l'alta qualità audio, da sempre fiore all'occhiello di Vivo.