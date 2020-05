Vivo pensa ancora ad una pop-up camera con forme innovative

L'ingresso in larga scala della fotocamera nello schermo ha fatto sì che la corsa al full screen si sia tutta riversata su questa opzione. Si è passati dal cercare un posto dove nascondere il sensore fuori dal display, fino a decidere di integrarlo al suo interno. Il prossimo step evolutivo sarà metterlo sotto allo schermo, dopodiché potremmo dichiararsi conclusa questa corsa. Fino a quel momento bisognerà accontentarsi dei compromessi visti fino ad oggi, fra cui la pop-up selfie camera, come mostra l'ultimo brevetto di casa Vivo.

La fotocamera a scomparsa è ancora nei piani di Vivo, stando a questo brevetto

La fotocamera a scomparsa ha fatto capolino con alcuni modelli, principalmente OnePlus 7 Pro, Redmi K30 e Xiaomi Mi 9T. Tuttavia, stiamo assistendo ad un progressivo abbandono di questa tipologia di meccanismo. Per quanto questa feature permetta di avere uno schermo veramente privo di ingombri, l'altro lato della medaglia vede in gioco una parte in movimento. E si sa, con dispositivi sottoposti ad urti ed usura come gli smartphone, la pop-up camera può comportare un rischio.

C'è da dire che ad oggi non abbiamo assistito a nessuna lamentela evidente sui modelli dotati di questo tipo di selfie camera. Ma rimane nella mente del consumatore la volontà di non rischiare, specialmente quando ci sono alternative valide.

Parlando di Vivo, il produttore si è già cimentato più e più volte con questa tecnologia. Principalmente con Vivo NEX 3 / NEX 3S e X27 / X27 Pro, ma anche S1 / S1 Pro e V15 Pro / V17 Pro. Ma i telefoni finora lanciati nel 2020 ne sono sprovvisti, come nel caso di V19, S6 e Z6, facendoci supporre che anche Vivo abbia deciso di non adottarla più.

E invece potrebbe non essere così, almeno secondo l'ultimo brevetto depositato da Vivo. Nelle immagini allegate vediamo un dispositivo full screen, con cornici ridotte al minimo per offrire un'esperienza visiva di livello. Dietro c'è una quad camera, ma soprattutto c'è un particolare intaglio a V che in parte ricorda il primo storico OPPO Find X. A dire il vero, una volta aperta, non si vede nessuna selfie camera ma soltanto la capsula auricolare, ma immaginiamo sia soltanto un aspetto pre-produttivo. Non ci resta che scoprire se questo brevetto si tramuterà in un telefono vero e proprio.

