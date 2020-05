Vivo si ispira ad OPPO Find X: nuove immagini per la pop-up camera innovativa

Negli ultimi mesi il produttore cinese Vivo sta dando il meglio di sé in fatto di design, con dispositivi caratterizzati da look spesso differenti tra loro e decisamente gradevoli. Citiamo come esempi i modelli S6 e V19, senza contare l'ultimo top di gamma NEX 3S (un piccolo capolavoro). Di recente abbiamo visto un brevetto innovativo (depositato in Cina) che mostra un ennesimo cambio di look che pare prendere ispirazione direttamente dal cugino OPPO Find X, secondo queste nuove immagini pubblicate dall'ente asiatico.

Vivo: ecco le nuove immagini del dispositivo ispirato ad OPPO Find X | Brevetto

Per chi avesse bisogno di rinfrescarsi la memoria, OPPO Find X (qui trovate la nostra recensione) ha segnato un punto di svolta importante per il brand. Il top di gamma è arrivato con un design unico ed un meccanismo scorrevole per le fotocamere stealth: queste sono nascoste direttamente nel corpo del device, per venir fuori all'occorrenza tramite un modulo a scorrimento sulla parte superiore del corpo. Quando il sistema è chiuso… lo smartphone presenta una cover completamente “pulita” e frontalmente abbiamo un pannello tutto schermo.

Un recente brevetto di Vivo mostra un dispositivo inedito, con un design ispirato proprio a Find X. Tuttavia il meccanismo di scorrimento non serve a celare la fotocamera principale, quanto piuttosto un singolo sensore. Non è chiaro il motivo, ma la cover ospita una tripla camera, mentre il modulo principale (o almeno è quello che sembra) viene nascosto dal meccanismo.

Il display tutto schermo non presente notch o fori e all'apertura del modulo, questo non sembra contenere la selfie camera. Forse si tratta di una bozza incompleta oppure il dispositivo di Vivo potrebbe sfruttare una fotocamera sotto lo schermo.

Come al solito in questi casi si tratta esclusivamente di un brevetto e non è dato di sapere se e quando diventerà realtà. Cosa ne pensate di questa soluzione targata Vivo? Lo trovate un look originale nonostante l'ispirazione? Vi piacerebbe uno smartphone così?

