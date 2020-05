Viomi V3: il robot aspirapolvere smart di Xiaomi è in offerta lampo

Xiaomi ha stabilito degli standard di qualità altissimi in termini di robot aspirapolvere, sia con la serie principale Mijia che grazie alla collaborazione con altre aziende. Tra le più importanti c'è la linea di prodotti lanciata con Viomi ed il Viomi V3 ne è la prova concreta. Il robot aspirapolvere in questione, proprio oggi è il protagonista di un'offerta combinata targata Gearbest.

Viomi V3 è in offerta su GearBest a 444.9€ con spedizione dall'Europa

In questi anni, infatti, la linea di robot aspirapolvere di Viomi, grazie anche al supporto di Xiaomi ed all'implementazione con l'app Mi Home, ha subito un'evoluzione senza precedenti.

Viomi V3 LDS è proprio il frutto di un lavoro continuativo ed encomiabile. Il prodotto in questione si presenta come un top di gamma del settore, con alcune specifiche di punta come il killer system composto da panno sterilizzante e filtro HEPA.

Come anticipato poi il prodotto è in grado di tracciare l'intero ambiente domestico grazie all'utilizzo dell'app Mi Home. Più precisamente potrete analizzare i singoli ambienti e decidere come e quando pulirli. Il tracciamento è estremamente preciso grazie all'utilizzo di diversi sensori laser potrà essere in grado di evitare ogni ostacolo facilmente.

Come abbiamo accennato in apertura, il Viomi V3 è in sconto su Gearbest grazie ad una doppia promo. La prima sarà immediatamente visibile e si tratta del flash sale classico che porta il prodotto a 472€. Inoltre, aggiungendo il prodotto al carrello sarà possibile far calare ulteriormente il prezzo, fino a 444.9€. Ricordiamo poi che il prodotto in questione è spedito direttamente da Germania e quindi vi sarà consegnato in pochi giorni dall'acquisto.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.