Manca davvero poco all'UMIDIGI Fan Festival 2020. Da domani, 26 maggio 2020 e fino al 27, il brand cinese aprirà finalmente la sessione di sconti e offerte sul proprio store di Aliexpress, dove verranno commercializzati anche i due nuovi smartphone UMIDIGI S5 Pro (qui maggiori dettagli sulla scheda tecnica) e A7 Pro, che oltre ad un prezzo scontato, potranno godere di una garanzia estesa a 18 mesi.

UMIDIGI Fan Festival 2020: S5 Pro e A7 Pro ad un prezzo scontato e garanzia estesa

Oltre agli altri interessanti sconti e promozioni che potrete trovare nello store ufficiale di UMIDIGI su Aliexpress (qui il link), vi saranno anche i nuovi S5 Pro ed A7 Pro a prezzo scontato, precisamente a 249.99$ (circa 230€) e 99.99$ (circa 91€), ma non solo.

Infatti, per i due smartphone vi saranno due succose promozioni: per A7 Pro, i primi 2000 ad attivare il Coupon UA7PRO10 riceveranno ulteriori 10$ di sconto, mentre per S5 Pro, i primi 500 acquirenti riceveranno in regalo lo smartwatch UMIDIGI. Ma la cosa più interessante della promozione sarà la possibilità di estendere la garanzia a 18 mesi dei due prodotti.

I due smartphone sono attualmente già disponibili su Aliexpress, dove potrete monitorare il loro andamento di prezzo alle pagine dedicate (qui per S5 Pro, e qui per A7 Pro), in modo da potervi aggiudicare quanto prima uno dei due smartphone, o anche tutti e due, e poter usufruire delle promo limitate. L'azienda comunica inoltre che le spedizioni saranno rapide una volta effettuato l'acquisto.

