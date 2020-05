UMIDIGI Fan Festival 2020 su AliExpress: S5 Pro, A7 Pro e tanti altri in sconto

UMIDIGI è uno di quei brand non sempre sotto i riflettori, ma che fa drizzare le antenne ai più attenti fan degli smartphone cinesi (come chi scrive, ad esempio). I suoi prodotti sono caratterizzati per essere spesso proposti a prezzi convenienti, specie sugli e-commerce come Aliexpress. Il 26 maggio è la data in cui si terrà l'UMIDIGI Fan Festival 2020, dove sarà possibile acquistare, su scala globale, i nuovi smartphone A7 Pro (di cui avevamo accennato qualche giorno fa) e S5 Pro, oltre ad offerte e promozioni.

UMIDIGI Fan Festival 2020: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova iniziativa

Andando nel dettaglio delle modalità dell'evento che UMIDIGI ospiterà sul suo store di Aliexpress (che trovate qui), si segnala che ci saranno due giorni di sconti a partire proprio dal 26 maggio, oltre alla messa in vendita globale dei sopracitati A7 Pro e S5 Pro, delle live streaming sulla pagina dedicata, con coupon sconto ed un'iniziativa sui canali social come Facebook e Twitter per trovare il nuovo nome della mascotte del brand (dal 12 al 19 Maggio).

Come anticipato in apertura, tra i prodotti in offerta troveremo anche UMIDIGI S5 Pro (di cui sopra trovate un video teardown che ce ne svela i segreti). Il dispositivo arriva con un pannello AMOLED da 6.39″ Full HD+ con un sensore ID integrato, una selfie pop-up ed una fotocamera da 48 MP. A muovere il tutto troviamo il SoC Helio G90T – con 6 GB di RAM e 256 GB di storage – accompagnato anche da un sistema di raffreddamento avanzato. Lo smartphone scenderà sotto i 300€ durante l'evento, quindi è bene tenerlo d'occhio (a questa pagina) per non perdere l'occasione.

Inoltre troverà spazio anche il nuovo UMIDIGI A7 Pro, smartphone low budget con un display LCD da 6.3″ Full HD+ con notch a goccia ed una selfie camera da 16 MP. Sul retro trova spazio una Quad Camera con grandangolo e macro, mentre sotto la scocca abbiamo un chipset octa-core con 4 GB di RAM e 64/128 GB storage. Anche in questo caso ci si aspetta un prezzo super goloso e se volete tenere d'occhio il device qui trovate la pagina dedicata.

Prima di lasciarvi, ricordiamo ancora una volta che l'appuntamento con gli sconti di UMIDIGI su AliExpress è fissato per il 26/27 Maggio: saranno due giorni di fuoco!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu