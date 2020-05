UMIDIGI A7 Pro è il nuovo Quad Camera per tutte le tasche

Il produttore cinese UMIDIGI ha presentato oggi il suo base di gamma, uno smartphone che si pone subito come un low cost interessante, specialmente se con un bello sconto al debutto. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche tecniche, il prezzo e la disponibilità del nuovo UMIDIGI A7 Pro, fratello minore del medio gamma S5 Pro.

UMIDIGI A7 Pro: tutto sul nuovo Quad Camera low budget

Design e Caratteristiche

Il design dello smartphone si presenta in linea con lo standard della sua categoria, ma senza dubbio è godibile alla vista. Mosso da un SoC octa-core e dotato di 4 GB di RAM, oltre che da 64/128 GB di memoria interna, fa del suo punto di forza la Quad Camera con grandangolare, sensore di profondità e macro, che nella fascia di prezzo in cui si colloca non è una feature comune. Ma non solo. Infatti, UMIDIGI A7 Pro monta un display con tecnologia LTPS da 6.3″ Full HD+ con notch a goccia che contiene un sensore frontale da 16 MP.

Oltre al video introduttivo che trovate in altro, di seguito vi lasciamo con la scheda tecnica del dispositivo, con tutti i dettagli del caso.

Scheda Tecnica

dimensioni di 158.7 x 74.9 x 8.5 mm per un peso di 212 g;

per un peso di 212 g; display in-cell LTPS da 6.3″ Full HD+ (2340 x 1080) Full View;

(2340 x 1080) Full View; processore octa-core MediaTek Helio P23 fino a 1.5 GHz;

fino a 1.5 GHz; GPU ARM Mali G71 MP2;

4 GB di RAM LPDDR4x Dual Channel;

di RAM LPDDR4x Dual Channel; 64/128 GB di memoria;

di memoria; sensore d'impronte digitali sul retro;

Quad Camera da 16 + 16 + 5 + 5 MP con apertura f/1.8, grandangolo FOV 120°, sensore Macro 2 cm e sensore di profondità;

con apertura f/1.8, grandangolo FOV 120°, sensore Macro 2 cm e sensore di profondità; Selfie camera da 16 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; batteria da 4.150 mAh con ricarica rapida da 10W;

con ricarica rapida da 10W; supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB Type-C, GPS/Glonass/Baidou/Galileo;

Sistema Operativo Android 10.

UMIDIGI A7 PRO – Prezzo e Disponibilità

UMIDIGI A7 Pro è già presente su AliExpress al prezzo di 144 euro (64 GB) e 173 euro (128 GB) circa nelle colorazioni Ocean Blue e Mystic Black; se siete interessati all'acquisto però, vi consigliamo di attendere il 26 maggio, giorno della messa in vendita ufficiale, quando lo si potrà trovare ad un prezzo sicuramente inferiore e più interessante. Come siamo stati abituati in varie occasioni, infatti, spesso i nuovi modelli debuttano in sconto, quindi meglio attendere la fatidica data. Nel caso, potete già iniziare a metterlo nel carrello.

