Ulefone Armor 7E è il rugged phone per le temperature estreme

Ulefone è uno dei marchi più noti in merito a smartphone rugged e con una certa resistenza a situazioni estreme. Uno degli ultimi modelli presentati è l'Ulefone Armor 7E, uscito insieme all'Armor X7 di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa. Il medio gamma del brand cinese è pensato proprio per le situazioni più al limite durante le escursioni o il lavoro, come quella del video in cui è inserito in una teca con del ghiaccio a -33° ed in seguito in acqua bollente a 90°, riuscendo ancora a funzionare perfettamente.

Ulefone Armor 7E: nel video resta funzionante sia nel ghiaccio che nell'acqua bollente

Nel video è possibile vedere l'Armor 7E sottoposto da professionisti del settore a prove di temperature estreme – come l'immersione in una teca in cui è presente del ghiaccio ad una temperatura di -33° – ed una volta estratto, esso riesce ancora a funzionare perfettamente. Altra prova poi lo vede bollito in acqua a 90° e nonostante questo, funziona come sempre.

Ricordiamo che la scheda tecnica di Ulefone Armor 7E è composta da un SoC MediaTek P90, display Full HD+ da 6.3″, un modulo fotografico da 48 + 2 + 2 MP con macro e sensore di profondità, una selfie camera da 16 MP, 4/128 GB di memoria, 5500 mAh e la possibilità di fare foto subacquee. Non mancano le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Per chi fosse interessato al nuovo rugged, vi segnaliamo che il dispositivo è acquistabile su AliExpress. A partire da domani, Ulefone Armor 7E sarà in sconto a 245€, ma potete iniziare a metterlo nel carrello già da ora.

