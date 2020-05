Tronsmart Spunky Beat e Onyx Neo: le cuffie TWS scendono a meno di 20€ con Coupon

Cerchi il tuo momento di relax nonostante i ritmi frenetici (ormai una certezza anche in casa)? Allora delle buone cuffie TWS possono essere una valida soluzione per ritagliarsi un momento di tranquillità oppure per lavorare concentrandosi grazie alla musica e con le offerte di AliExpress le cose si fanno ancora più convenienti: Tronsmart Spunky Beat e Onyx Neo sono disponibili a prezzo scontato per un periodo limitato, con tanto di Coupon dedicato.

Tronsmart Spunky Beat e Onyx Neo scendono di prezzo su AliExpress

Le cuffei true wireless Tronsmart Spunky Beat – qui trovate anche la nostra recensione – sono una soluzione economica ed affidabile. Il chip Qualcomm QCC3020 offre una qualità del suono migliorata ed una connessione più stabile, con Bluetooth 5.0; non mancano il supporto aptX, AAC e SBC, la tecnologia di riduzione del rumore DSP e quella Qualcomm cVc 8.0. Le cuffie TWS arrivano con un design in-ear, controlli touch, un case di ricarica Type-C ed impermeabilità IPX5.

Per quanto riguarda le Tronsmart Onyx Neo, troviamo il medesimo chip Qualcomm QCC3020, con Bluetooth 5.0, supporto aptX, AAC e SBC. La batteria offre fino a 24 ore di ricarica (contando anche il case) ed è presente la certificazione IPX5. Insomma, le cuffie TWS si presentano come una soluzione più piccola ed economica rispetto alle Spunky Beat. Quale delle due sceglierai?

In entrambi i casi i coupon sono validi a partire da oggi, 4 Maggio, fino al prossimo 7 Maggio.



Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu