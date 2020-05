C'è chi in questo periodo di attenzione massima ha deciso di fare della sicurezza e dell'igiene un vero e proprio marchio di fabbrica, stiamo parlando di Tronsmart che lancia oggi su Geekbuying le sue nuovissime Tronsmart Onyx Free, dotate di un sistema di sterilizzazione posizionato nella dock station. Le nuove TWS del brand, che in questi anni si è fatto conoscere nel segmento di mercato, offrono anche una particolare attenzione dal punto di vista qualitativo: vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Le cuffie TWS Tronsmart Onyx Free sono in sconto del 30% con coupon dedicato

Senza ombra di dubbio le cuffie true wireless Tronsmart Onyx Free faranno parlare di se, non tanto per le peculiarità acustiche, ma proprio per la capacità di essere auto sterilizzanti, e vi spieghiamo come.

Molto semplicemente, la particolare dock di ricarica delle tws di Tronsmart presenta, alla base, delle mini lampade UV che saranno quindi in grado di sterilizzare tutta la superficie delle cuffie che, normalmente, viene a contatto con l'orecchio. Al meccanismo di sterilizzazione del prodotto, si aggiunge poi la certificazione IPX7 – impermeabilità da acqua e polvere – che vi permetterà di pulire a fondo il prodotto qualora si sporchi.

Come preannunciato, però, l'attenzione non è soltanto all'igiene: le Tronsmart Onyx Free dotate di SoC Qualcomm al proprio interno si distinguono per qualità audio (Qualcomm aptX) e durata della batteria. Il prodotto in questione, appena lanciato sullo store Geekbuying, potrà essere vostro con la promo coupon: riscattando il codice sconto risparmierete il 30%.

Articolo Sponsorizzato.