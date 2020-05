Tronsmart Onyx Ace: le rivali più accreditate delle AirDots Pro sono in offerta a 22€

Le cuffie TWS sono diventate un must per ogni tipo di utente, preferite ai più classici auricolari cablati per l'assenza di ingombri e le interazioni smart con gli assistenti vocali. In un ecosistema – quindi – particolarmente ampio, le Tronsmart Onyx Ace si sono ritagliate una fetta importante di mercato, fino a guadagnarsi paragoni importanti come quello con le AirDots Pro di Xiaomi.

Le cuffie TWS Tronsmart Onyx Ace sono in offerta a partire da 22.8€

L'offerta per le cuffie True Wireless del brand viene direttamente dalle pagine di AliExpress. Grazie alla doppia promozione, infatti, avrete la possibilità di acquistare gli auricolari Tronsmart Onyx Ace sia dalla Cina, al prezzo di 22.8€, che dai magazzini europei a 25.9€.

Come accedere agli sconti? Come selezionare il magazzino cinese piuttosto che quello europeo? Vediamolo insieme. Per acquistare le cuffie TWS di Tronsmart, che tra le peculiarità annoverano il BT 5.0, chip Qualcomm QCC3020, IPX5 e riproduzione per 24 ore continuative, avrete ben due possibilità.

Se cercate il massimo del risparmio potrete acquistarle con spedizione dal magazzino cinese, utilizzando il coupon dedicato. Troverete tutti i riferimenti in merito nel box in basso.

Allo stesso tempo, come accennato, avrete la possibilità di acquistare il prodotto anche con spedizione dal magazzino EU (Spagna o Polonia) a 25.9€, con la possibilità di riscattare il coupon del venditore.

