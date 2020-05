TCL 10 Pro e 10 L riceveranno almeno Android 11

TCL è entrata nel mercato smartphone occidentale con tre prodotti nella stagione 2019-2020: TCL Plex, 10 Pro e 10L, tutti prodotti medio gamma arrivati poi anche in Italia. La domanda che più ci si pone in merito a questi device è in merito agli aggiornamenti software, che spesso su questo target di prodotti non sono poi così frequenti. Fonti vicine all'azienda però, affermano che TCL 10 Pro e 10L riceveranno almeno un major update.

TCL 10 Pro e 10L: Android 11 e almeno due anni di patch di sicurezza

I due smartphone usciti quest'anno sono arrivati con Android 10 preinstallato, ma vedendo la fascia in cui si inseriscono, più di qualche dubbio viene in merito agli aggiornamenti, soprattutto le major release. A confutare i dubbi però, ci pensa una voce del colosso cinese, che dichiara: “Possiamo affermare che sia TCL 10 Pro che 10 L riceveranno almeno (ed evidenzia questo dettaglio) un major update così come due anni di supporto alle patch di sicurezza“. Quindi, dovrebbe essere garantito almeno Android 11 per i due medio gamma.

Parole interessanti per chi si vuole approcciare alla gamma mobile del noto produttore di pannelli per tv e smartphone, che potrebbe trovarsi davanti a dispositivi che potrebbero ricevere anche qualcosa di più oltre a quanto confermato dalla stessa azienda.

