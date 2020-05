Lo stimolatore wireless in offerta su GearBest si presenta come una soluzione particolarmente utile per chi cerca uno strumento di massaggio profondo e silenzioso, caratterizzato da un design portatile (in modo da averlo a disposizione per ogni evenienza e di poterlo riporre senza particolare ingombro). Il dispositivo presenta sei teste differenti e 20 livelli di intensità: basterà scegliere la velocità adatta alle proprie esigenze e utilizzare il prodotto sulle diverse parti del corpo ed i vari gruppi muscolari.

Massaggiatore e stimolatore muscolare in offerta lampo: un'occasione da non perdere

Vista la praticità e la facilità di utilizzo è adatto sia agli appassionati di fitness in cerca di un momento di relax che per gli utenti alle prese con una vita sedentaria (magari legata ad un lavoro d'ufficio). La batteria integrata garantisce fino a 7 ore di autonomia, dettaglio da non sottovalutare.

In basso trovate il link all'acquisto dallo store GearBest, dove troverete lo stimolatore wireless in offerta lampo.

