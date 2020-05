Lo stepper multi-funzione e con Smart display è in sconto con coupon

Negli ultimi mesi abbiamo imparato ad apprezzare l'allenamento fai da te a causa della quarantena forzata e proprio per questo abbiamo riscoperto attrezzi e prodotti per la ginnastica. Tra questi ci sono sicuramente gli stepper, come quello di Xiaomi, oggi in sconto con coupon grazie all'offerta Geekbuying.

Lo stepper di Xiaomi scende sotto i 100€ con il coupon Geekbuying

Il nuovo stepper di Xiaomi si contraddistingue per le dimensioni contenute che permettono allo stesso di poter essere riposto facilmente anche in spazi più piccoli.

Tra le altre peculiarità troviamo gli ammortizzatori integrati con un particolare meccanismo di riduzione del rumore che consente, effettivamente, agli utilizzatori, di non produrre rumore eccessivo.

Inoltre, il display LCD presente al centro del prodotto, è in grado di monitorare in tempo reale passi e calorie bruciate. Il lavoro con lo stepper di Xiaomi riuscirà a far tonificare allo stesso tempo le braccia, i glutei, gli addominali e le gambe.

Il prodotto, studiato in ogni minimo dettaglio e costruito utilizzando materiali premium, è disponibile all'acquisto in offerta su Geekbuying a 98.9€ applicando il codice sconto 4T8GUDYF in fase di check out.

