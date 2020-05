Lo smartwatch NO.1 DT35 in offerta a 21€ è la scelta economica ed elegante

Chi, ad oggi, non cerca uno smartwatch da abbinare al proprio outfit quotidiano? Oggi vi proponiamo una soluzione in grado di soddisfare tanto la tasca quanto la vista: lo smartwatch NO.1 DT35 che richiama ampiamente il design di Amazfit GTS, ma ad un prezzo decisamente più contenuto.

Lo smartwatch NO.1 DT35 è in offerta su GearBest

Grazie all'offerta lampo targata GearBest, infatti, potrete acquistare lo smartwatch NO.1 DT35 a soli 21.1€. Come anticipato il wearable in questione non rinuncia all'aspetto estetico ed all'attenzione ai dettagli nonostante il prezzo particolarmente contenuto.

Allo stesso tempo, però, chi sceglie di acquistarlo non rinuncia a nulla anche dal punto di vista della sensoristica e delle funzionalità: troviamo infatti la presenza dei classici sensori per il contapassi,frequenza cardiaca, pressione arteriosa, controllo musicale, notifiche, calcolatrice, sveglia e cronometro.

Il tutto sarà controllabile, infatti, tramite la connessione Bluetooth 4.0 ed i controlli a schermo touch da 1.54″. Per acquistarlo al prezzo indicato di 21€ basterà cliccare sul box in basso, senza la necessità di applicare alcun coupon.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.