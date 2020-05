La scrivania da gaming di Xiaomi in fibra di carbonio è in sconto con coupon

Xiaomi si lancia anche nel gaming e, oltre a farlo con i celeberrimi Mi Gaming Laptop, ci presenta la scrivania da gaming Autofull. Il prodotto, un vero sogno per i videogiocatori, subisce uno sconto di circa 30€ grazie al codice sconto Banggood.

La Autofull Mechanical Spider di Xiaomi è la postazione completa per i gamer

Basterà guardarla e ve ne innamorerete: la Xiaomi Autofull Spider Gaming Desk, appunto, una scrivania pensata proprio per le esigenze dei gamer: con gambe in fibra di carbonio regolabili, luci LED sui lati e tanto di microfono incorporato.

Il prodotto, ideale per una postazione fissa da gioco, ha poi finiture premium in ogni dettaglio. Tra le più importanti ed apprezzabili troviamo senza dubbio il rivestimento con design in carbon fiber per ottenere il massimo del grip ed un feedback morbido.

Si tratta a tutti gli effetti di un prodotto curato in ogni minimo dettaglio e proprio per questo vi abbiamo riportato l'offerta, interessante per tutti coloro che sono alla ricerca di una scrivania da gaming. Grazie al coupon di Banggood, infatti, avrete la possibilità di pagarla circa 300€, risparmiando ben 30€ sul prezzo di listino. Inoltre, vista la spedizione dal magazzino europeo, il prodotto vi sarà consegnato in breve tempo e senza alcun rischio di incorrere in dazi doganali.

