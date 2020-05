Samsung e Xiaomi comandano il mercato dei mid-range

Torniamo a parlare dell'andamento delle vendite nel mondo degli smartphone. La primavera sta portando con sé un rialzo corposo degli incassi, perlomeno in Cina, dove la morsa del Covid-19 si sta allentando. I primi mesi hanno visto una brutta battuta d'arresto per la telefonia, non solo in Cina ma anche nel resto del mondo. Ad alcuni non sorprenderà leggere questi numeri, vivendo in un mondo in evidente difficoltà economica e con smartphone sempre più costosi. D'altro canto, acquistare uno smartphone mid-range non rappresenta più quel compromesso spesso importante che poteva essere anni fa. Lo sanno bene aziende come Samsung e Xiaomi, che di questa fascia di mercato hanno fatto il proprio cavallo di battaglia.

La classifica delle vendite di smartphone mid-range ha premiato Samsung e Xiaomi

Gli ultimi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro fanno gola a molti, grazie ad una scheda tecnica che ha poco da invidiare ai top di gamma di riferimento. Fra questi ci sono i modelli della serie Samsung Galaxy S20, anch'essi con costi prossimi ai 1000€ se non addirittura oltre, come nel caso di S20 Ultra. Anche Redmi K30 e K30 Pro rappresentano due flagship di tutto rispetto, con prezzi più contenuti e caratteristiche di livello ma lievemente meno al top.

Ciò nonostante, a guidare le vendite non sono assolutamente i top di gamma, bensì gli smartphone che gravitano attorno ai 200/300€. Il team di Strategy Analytics ha pubblicati nuovi dati di vendita, permettendoci di scoprire quali sono gli smartphone Android più venduti. Inutile dire che si tratta di un settore a dir poco frammentato: lo dimostra il telefono in cima alla classifica, Samsung Galaxy A51, primo con soltanto il 2.3% di share. La casa coreana si fregia di ben 4 posizioni nella top 6 in analisi, con Galaxy A10s e A20s e, un po' a sorpresa, proprio Galaxy S20+.

L'unico altro brand che figura in questa graduatoria è Xiaomi, o forse dovremmo parlare di Redmi. Sì, perché gli unici due modelli che compaiono sono proprio Redmi 8 e, più in basso, Redmi Note 8. Non è un caso, d'altronde, che la serie Note 8 abbia riscosso un enorme successo, con decine di milioni di unità spedite in tutto il mondo.

