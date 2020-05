Samsung Galaxy S20+ su DxOMark: sotto a Huawei, Honor, OPPO e Xiaomi

Era soltanto questione di tempo prima che Samsung Galaxy S20+ facesse il suo debutto all'interno della classifica di DxOMark. Anche perché è uno dei camera phone di riferimento, per quanto sia Samsung Galaxy S20 Ultra il vero capostipite della nuova sfornata di flagship Samsung. Ma come per quest'ultimo, S20+ non riesce nel conquistare un posizionamento alto nella top 10, finendo per piazzarsi nella parte bassa della classifica. La concorrenza inizia a farsi sentire, con tutti gli ultimi top di gamma Huawei, Honor, Xiaomi ed OPPO che sono riusciti a spodestare il brand coreana.

Ricordiamo qual è il comparto hardware della fotocamera di Samsung Galaxy S20+:

Primario 26 mm da 12 MP f/1.8, 1/1.76″, Dual PDAF, OIS

Teleobiettivo 29 mm da 64 MP f/2, 1/1.72″, PDAF, OIS

Grandangolare 13 mm da 12 MP f/2.2

Sensore ToF da 0.3 MP f/1.0

La valutazione di DxOMark sulla fotocamera di Samsung Galaxy S20+ non è delle migliori

Chiariamoci: il punteggio DxOMark non è la valutazione di un oracolo infallibile e imprescindibile. Ma sarebbe cieco non affermare che si tratti di un parametro che l'utenza considera e di cui è necessario trattare non tanto per dare una corona fittizia, quanto per instaurare un'eventuale conversazione.

I tester di DxOMark hanno valutato con 118 punti la qualità foto e video di Samsung Galaxy S20+. Un punteggio di tutti rispetto ma che non riesce a rispondere a quanto ottenuto dai principali brand cinesi. I vertici continuano ad essere occupati da Huawei P40 Pro, Honor 30 Pro+, OPPO Find X2 Pro e Xiaomi Mi 10 Pro, reputati migliori a 360°. Senza considerare che all'appello mancano esponenti di spicco come OnePlus 8 Pro ma soprattutto Huawei P40 Pro+, il cui punteggio non potrà che sbaragliare la competizione.

È ovvio specificare che gli scatti medi catturati da Samsung Galaxy S20+ difficilmente deludono le aspettative. Ma a questi livelli non si può non essere pignoli, visto anche il costo a cui viene proposto alla clientela. Secondo DxOMark, gli aspetti meno convincenti riguardano il rumore fotografico, gli artefatti visivi, un dettaglio non esaltante quando si zooma ed un flash notturno non ottimizzato a pieno.

128 – Huawei P40 Pro

125 – Honor 30 Pro+

124 – OPPO Find X2 Pro / Xiaomi Mi 10 Pro

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G

122 – Honor V30 Pro / Samsung Galaxy S20 Ultra

121 – Huawei Mate 30 Pro / Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

118 – Samsung Galaxy S20+

117 – Apple iPhone 11 Pro Max / Samsung Galaxy Note 10 5G / Samsung Galaxy Note 10+ 5G

116 – Huawei P30 Pro / OPPO Reno 10x Zoom / Samsung Galaxy S10 5G

114 – OnePlus 7 Pro / OnePlus 7T Pro

