Il router Xiaomi AX 1800 con Wi-Fi 6 è in offerta a 61€

Con l'imposizione dello smart working e della didattica a distanza, in questi mesi è diventata una prerogativa assoluta possedere una linea internet stabile anche a casa e, per far sì che ciò avvenga, bisogna necessariamente avere un router all'altezza. Grazie all'offerta GearBest questo non sarà più un ostacolo: potrete acquistare il router Xiaomi AX 1800 in sconto grazie ad un coupon dedicato.

Il router Xiaomi AX 1800 è in sconto con coupon

Il router Xiaomi AX 1800, offerto in sconto da GearBest al prezzo di 61€, ha quindi tutte le carte in regola per poter rappresentare un ottimo dispositivo in grado di incrementare le prestazioni della nostra linea internet domestica.

Troviamo infatti il chip IPQ6000 targato Qualcomm in grado di consentire una connessione stabile fino a 128 dispositivi, ottimizzato per i dispositivi domotici e con una copertura incrementata del 50% grazie ai 4 amplificatori indipendenti.

Per acquistare il nuovo router di casa Xiaomi in offerta, come detto, non dovrete far altro che seguire le informazioni contenute nel box in basso, aggiungendo il prodotto al carrello ed applicando il coupon indicato in fase di check out.

