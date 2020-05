Vi siete già approcciati al mondo delle e-bike e cercate qualcosa di più serio e performante? La RICH BIT TOP, mountain bike elettrica, potrebbe fare al caso vostro, grazie anche all'offerta dedicata di Geekbuying, con spedizione dal magazzino europeo.

La RICH BIT TOP raggiunge i 35 km/h con pedalata assistita

Quella che vi proponiamo oggi è all'antitesi rispetto alle classiche e-bike da città: la RICH BIT TOP è praticamente un fuori strada su due ruote, una mountain bike elettrica dal motore di 1000W, che riesce a raggiungere i 35 km/h e vanta un'autonomia di circa 60 km, grazie anche alla batteria estraibile da 17000 mAh.

Trattandosi di una bici da utilizzare su percorsi alternativi, troviamo quindi un design waterproof, con certificazione IP54, in grado da prevenire da leggeri piogge, schizzi e simili. A rendere ancor più interessante il prodotto troviamo un display LCD che riporta in tempo reale tutte le informazioni sensibili come velocità attuale, tipo di supporto del motore, autonomia residua e km percorsi.

Se siete interessati ad acquistare il prodotto in offerta su Geekbuying, con spedizione dal magazzino europeo, non dovrete far altro che inserire il coupon “GKB391S” che ribasserà il prezzo della bici a 1633.34€.

