Non solo smartphone e smart TV per l'evento della costola di Xiaomi, terminato da pochissimo. La compagnia cinese, come da copione, ha ufficializzato anche i nuovi RedmiBook 13, 14 e 16, notebook equipaggiato con processori AMD Ryzen serie 4000.

RedmiBook 13, 14 e 16 ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi laptop

Design e caratteristiche

Nei giorni scorsi sono arrivate un bel po' di anticipazioni sui nuovi notebook, con un focus in particolare su RedmiBook 16, caratterizzato da un ampio pannello da 16.1 pollici in un corpo da 15 pollici e con cornici ottimizzate di appena 3.26 mm di spessore. Il rapporto superficie/schermo del 90% è stato motivo di vanto in uno dei vari poster pubblicati dalla casa cinese, mettendo l'acquolina in bocca.

Per tutti e tre i modelli, ovviamente, si continua a mantenere un trend votato alla portabilità, con una scocca in metallo ed un peso contenuto. Come anticipato in apertura, oltre al modello maggiore la casa cinese ha ufficializzato anche RedmiBook 13 e 14. A parte le dimensioni del display, specifiche e caratteristiche (così come il design) restano invariate tra un dispositivo e l'altro.

Hardware

Tutti i terminali presentati – dal più piccolo da 13″ fino al modello superiore da 16.1″ – arrivano con processori AMD Ryzen Serie 4000, soluzioni di fascia alta realizzate a 7 nm e con architettura Zen 2. Stando a quanto riportato dalla compagnia cinese, i nuovi chip offriranno prestazioni superiori fino al 60% rispetto alla precedente generazione.

Come al solito in questi casi è possibile scegliere tra versioni differenti: il proprio RedmiBook 13, 14 e 16 potrà essere equipaggiato con un processore Ryzen 5 4500U – il più economico della gamma – fino ad arrivare ad un Ryzen 7 4700U, il più costoso. La parte grafica è affidata alla GPU integrata, Vega 6 per i modelli di fascia media e Vega 7 per quelli superiori.

Per chi punta al top è presente anche una configurazione con 16 GB di RAM e grafica RX Vega. La ricarica avviene tramite porta USB Type-C mentre lato autonomia il modello da 16.1″ arriva con una batteria da 46 Wh (fino a 12 ore), in grado di ricaricarsi del 50% in appena 38 minuti

RedmiBook 13, 14 e 16 ufficiali – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di RedmiBook 13, 14 e 16 parte da 3.999 yuan (circa 511€) per tutti e tre i modelli nella loro incarnazione base, per poi salire in base alle specifiche scelte dagli utenti. Le vendite partiranno il 1° giugno in CIna mentre già a partire da oggi sono attivi i preorder (che permettono di risparmiare qualcosina sul prezzo finale, come si evince anche nel poster presente all'interno dell'articolo).

