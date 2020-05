Redmi TV Soundbar debutta su Xiaomi YouPin a soli 25€

La costola di Xiaomi continua a seguire le orme della compagnia di Lei Jun e dopo averi deliziato con la sua smart TV (ormai giunta alla colossale versione da 98″ e con altri tre modelli in arrivo), ora tocca anche ad una soundbar, perfetta per completare l'esperienza. A distanza di un paio di mesi dalla certificazione, ecco che Redmi TV Soundbar è finalmente ufficiale ed ha debuttato in Cina tramite la piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin.

Redmi TV Soundbar è la prima soundbar della costola di Xiaomi

La nuova Redmi TV Soundbar non sembra avere nulla da invidiare alla soluzione di Xiaomi (qui trovate la nostra recensione) ed arriva con il solito design minimal a cui siamo ormai abituati da anni. Il prodotto misura 780 x 63 x 64 mm – per un peso di 1.5 Kg – e presenta i pulsanti di controllo di lato (accensione e spegnimento, volume, pairing). La connessione avviene tramite Bluetooth 5.0 o, in alternativa, grazie ad un ingresso mini-jack o SPDIF.

1 di 2

Presente all'appello uno speaker da 30W, mentre al momento sembra che sia disponibile esclusivamente nella colorazione Black. La prima soundbar targata Redmi è disponibile all'acquisto tramite la piattaforma Xiaomi YouPin (trovate il link in fonte) al prezzo di 199 yuan, circa 25€ al cambio attuale.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu