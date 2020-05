Redmi ha tre dei modelli più venduti al mondo nel Q1 2020

Per Xiaomi sta continuando la scalata che la vede proiettata nei primi posti delle classifiche mondiali. Nonostante la pandemia abbia duramente colpito l'economia di molte nazioni, nel corso del Q1 2020 si è dimostrata essere l'unica a mantenere salda la sua posizione. Paradossalmente ciò non è avvenuto in Cina, dove l'azienda sta perdendo quote di mercato e ha venduto meno di tutto nei primi mesi dell'anno. Al contempo, è in Europa che sta brillando più di tutti, riuscendo a piazzarsi come il quarto produttore a distanza di soli 2 anni dal debutto. Buona parte di questo successo è attribuile a Redmi Note 8, smartphone che si appresta a divenire uno dei più venduti di sempre.

Il Q1 2020 sorride alle vendite di Xiaomi: è Redmi Note 8/8T il più diffuso

Lo dimostrano i dati di vendita: ad oggi la serie Redmi Note 8 è riuscita ad infrangere quota 30 milioni, con apprezzamenti da tutto il mondo. Per quanto abbia da poco debuttato la nona generazione, l'attenzione è ancora catalizzata dalla precedente, vuoi anche per prezzi più favorevoli.

iPhone 11 series took three spots in the Q1 2020 top ten smartphone models. iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max accounted for 10% of global smartphone share. While @Samsung and @Xiaomi achieved four and three smartphones in the top ten respectively. pic.twitter.com/NuJzOcdtbI — Canalys (@Canalys) May 7, 2020

A sottolineare l'andamento più che positivo delle vendite per Redmi ci pensano i dati di mercato pubblicati dal team Canalys. Prendendo la top 10 del Q1 2020, al secondo posto ci sono proprio Redmi Note 8/8T, due smartphone che non sono i soli a far parte della classifica. Scendendo, infatti, possiamo trovare il fratello Redmi Note 8 Pro, piazzatosi dritto in quinta posizione, mentre alla nona troviamo Redmi 8A.

Ottimi risultati per Xiaomi, anche se è evidente che competere con Apple e Samsung è un compito ancora arduo. Specialmente nel primo caso, con un iPhone 11 che, nonostante il costo ben maggior, è irraggiungibile al vertice. Senza contare che, fra gli smartphone più venduti, gli unici top di gamma sono proprio quelli targati Apple. Ecco come si compone la top 10:

Apple iPhone 11 Redmi Note 8/8T Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A10s Redmi Note 8 Pro Apple iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy A20s Samsung Galaxy A10 Redmi 8A iPhone 11 Pro

