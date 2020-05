Redmi prepara uno smartphone 5G economico con Snapdragon 6350

: Redmi ha voglia di prendersi una bella fetta del mercato smartphone. Il brand cinese ha recentemente allargato il catalogo di dispositivi con il nuovo Redmi 10X, ma pare che voglia abbassare la soglia di prezzo per gli smartphone 5G, sotto la soglia dei 1000 yuan (circa 140 €).

Redmi: lo smartphone 5G ultra-economico dovrebbe montare Snapdragon 6350

A riportare la possibilità di un nuovo Redmi 5G è il noto leaker di Weibo Digital Chat Station. In un post ha affermato che l'azienda cinese ha iniziato a progettare uno smartphone che monterà uno dei prossimi processori Qualcomm, l'inedito Snapdragon 6350. Ha poi specificato che questo avrà un prezzo probabilmente inferiore ai 1000 yuan (al cambio sotto i 140€).

Non si conosce molto altro in merito a questo dispositivo, ma già il fatto che potremmo trovare un Redmi 5G con il chipset Snapdragon 6350 ancora più economico di Huawei Enjoy Z, alletta non poco i fan di tecnologia low-cost. Non ci resta quindi che attendere le prossime settimane, dove potrebbero venire fuori altri interessanti spunti in merito.

