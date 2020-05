Nuovi indizi da Redmi: in arrivo un modello 5G con MediaTek Dimensity 800?

Nelle scorse ore il produttore cinese ha lanciato il nuovo K30 5G Racing Edition, versione rinnovata con a bordo il SoC Snapdragon 768G. Nonostante il device fresco di presentazione, Lu Weibing ha anticipato che sono in arrivo altre novità per il brand e tra queste dovrebbe esserci anche uno smartphone mosso dal chipset MediaTek Dimensity 800, soluzione 5G presentata qualche tempo fa.

Redmi potrebbe essere al lavoro su uno smartphone con MediaTek Dimensity 800 5G

Mentre il capo di Redmi resta sul vago, limitandosi a sostenere di essere particolarmente impegnato in questo periodo (ovviamente con un chiaro riferimento a novità in arrivo per il brand), Wang Teng Thomas sembra offrire una piccola “conferma”, con una faccia particolarmente loquace in risposta alla presenza di un Redmi con il SoC MediaTek Dimensity 800 5G.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di una soluzione di questo tipo. Infatti verso fine Aprile hanno iniziato a fare capolino varie indiscrezioni in merito ai futuri Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Le voci di corridoio parlavano anche della presenza del chipset inedito Dimensity 800+, forse in arrivo il 7 Maggio. Come ben sappiamo la fatidica data è stata dedicata al debutto del Dimensity 1000+.

Oltre ai modelli della serie Note, Redmi dovrebbe avere altri dispositivi in cantiere, come il modello K30i/K30 Lite (avvistato sul sito del TENAA) e il device 10X.

