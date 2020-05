Redmi Smart TV X: display 4K fino a 65″ e caratteristiche premium, a partire da 250€

La loro esistenza è stata confermata nei giorni scorsi dalla compagnia cinese ed oggi, insieme ai nuovi smartphone Redmi 10X/10X Pro, ha finalmente alzato il sipario sulla serie Redmi Smart TV X, gamma composta da tre modelli economici proposti con dimensioni differenti ed un prezzo che fa gola. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ennesima novità della casa di Lei Jun.

Redmi Smart TV X: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi modelli

Design e caratteristiche

Com'era chiaro fin dai primi teaser, la serie Redmi Smart TV X mira ad offrire funzionalità premium a prezzi convenienti. La famiglia è composta da tre smart TV da 50, 55 e 65 pollici denominate rispettivamente X50, X55 ed X65. Le caratteristiche tecniche sono uguali per tutte le varianti e l'unica differenza tra queste è rappresentata dall'ampiezza del display, caratterizzato da bordi ottimizzati ed un supporto metallico.

Specifiche

La serie Smart TV X del brand cinese offre un pannello in 4K con una gamma di colori NTSC 85%, con un rapporto superficie/schermo del 97%. L'elevata percentuale raggiunta e la struttura in metallo contribuiscono ad offrire un'esperienza premium, centrando in pieno l'intento di Redmi.

Non manca la tecnologia MEMC (Motion Estimation Motion Compensation, già citata da un teaser ufficiale), in accoppiata ad un algoritmo di compensazione a 60 Hz. In termini di audio, le smart TV offrono 4 speaker da 12.5W, con un sistema subwoofer da 8 unità. Ovviamente non manca il supporto Dolby Audio e DTS-HD. Lato memorie, i dispositivi adottano 2 GB di RAM e da 32 GB di storage.

Redmi Smart TV X ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo della nuova serie Redmi Smart TV parte da meno di 2000 yuan (circa 256€ al cambio attuale, tuttavia la casa cinese non ha ancora specificato la cifra di partenza) per il modello X50 e sale fino a 2299 yuan (294€ circa) per la versione maggiorata X55. Per chi è in cerca di un'esperienza superiore, allora ci si potrà affidare alla variante X65, proposta al prezzo di 3299 yuan, circa 422€ al cambio attuale.

