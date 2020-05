Redmi Smart TV X: nuova serie con 3 modelli ad alta fluidità

C'è una bella differenza fra monitor per PC e smart TV, per quanto apparentemente siano lo stesso dispositivo ma di fattezze diverse. Per la prima categoria abbiamo assistito ad un'evoluzione sotto il profilo del refresh rate, sulla spinta della crescita esponenziale che il settore gaming sta avendo. Le smart TV non hanno questo fattore da considerare, venendo utilizzate per fruire di contenuti che raramente superano i 60 fps. Ciò nonostante, le future Redmi Smart TV X, in arrivo con un nuovo sistema pensato a tal proposito.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12: lista ufficiale degli Xiaomi e Redmi che saranno aggiornati

La serie Redmi Smart TV X comprenderà almeno 3 nuovi modelli

Redmi Smart TV X sarà una vera e propria serie di televisori, comprensiva di 3 modelli di differenti diagonali: X50, X55 e X65, rispettivamente da 50″, 55″ e 65″. Ad ogni caso, una delle nuove features su cui punta Redmi è l'inserimento di un nuovo sistema MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), in accoppiata ad un algoritmo di compensazione a 60 Hz.

La tecnica MEMC è utilizzata dai produttori per sfruttare al meglio il refresh rate dei pannelli delle proprie smart TV. Questo perché la quasi totalità dei contenuti da TV gira fra i 20 e i 30 fps, quando si potrebbe osare di più. Qua interviene il MEMC, un'interpolazione dei frame reali, fra i quali ne vengono aggiunti di ulteriori per aumentare la fluidità. Una modalità sicuramente non utile ed efficace con film e serie TV, ma che con lo sport può dare una marcia in più.

Come precisa il teaser in esame, la serie Realme Smart TV X arriverà contestualmente ai nuovi Redmi 10X e 10X Pro, da cui riprende la denominazione. Appintamento, quindi, al 26 maggio.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu