Volete una Redmi Smart TV MAX 98″? Preparate la gru!

L'ingresso di Redmi nel mondo delle smart TV è avvenuto in grande stile, annunciando più prodotti un po' per tutti i gusti. Ad attirare l'attenzione è stato un modello preciso, con una direzione produttiva verso la quale non è si nemmeno mai spinta la stessa mamma Xiaomi. È la Redmi Smart TV MAX 98″ e, se non la conosceste, già dal nome potreste intuire il perché abbia attirato l'attenzione. Non sono in tante le aziende che hanno varcato la soglia dei 70/80″, dato che non sono tantissimi gli utenti che vogliono e possono avere un prodotto del genere.

Acquistare la Redmi Smart TV MAX 98″ equivale ad una discreta impresa nel trasporto

Prendiamo d'esempio la Xiaomi Mi TV 4A con una diagonale da 55″, uno degli standard attuali del settore. In questo caso la TV misura 1.23 x 0.77 metri per 13.5 kg di peso. Ecco, la Redmi Smart TV MAX 98″ ha dimensioni di 2.19 x 1.35 metri per 70 kg. Capirete da voi che un ingombro del genere comporta non poche difficoltà a livello logistico.

To bring #RedmiMax98 into the apartment is comparable in complexity to raising a piano. To do this, you will need a whole crane. It is good that the company provides such a service 😀 pic.twitter.com/RuecDLgdxp — Xiaomishka (@xiaomishka) May 13, 2020

Per questo l'azienda ha ben deciso di integrare nel prezzo di vendita (di circa 2600€ al cambio) il servizio di consegna ed installazione, data la particolarità di questa Redmi Smart TV MAX 98″. E fanno specie le testimonianze di chi l'ha comprata e magari non abita in una casetta a pian terreno. Come potete vedere, Redmi si è ritrovata costretta a munirsi di gru per il suo sollevamento a diversi metri di altezza. Un'immagine senz'altro suggestiva e che simboleggia lo sforzo che il produttore sta facendo per allargarsi al di fuori del panorama degli smartphone.

