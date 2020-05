Sempre meno segreti per i nuovi Redmi Note 10 e 10 Pro. I medi gamma con l'inedito processore MediaTek Dimensity 820 dovrebbero essere presentati la settimana prossima, ma su Weibo il GM di Redmi, Lu Weibing, ha postato i primi sample che mostrano la modalità zoom del comparto fotografico del Redmi Note 10 in azione, con risultati piuttosto interessanti.

Redmi Note 10: la modalità zoom mostra i muscoli nei primi sample foto

Nelle foto postate da Lu Weibing su Weibo, notiamo come la modalità zoom del comparto fotografico del Note 10 si comporti bene nei primi sample foto, presentando un buon livello di dettaglio sia con uno zoom moderato, sia in uno zoom più azzardato. Non sappiamo ora come si comportano le altre modalità di scatto, ma i presupposti per essere comunque una feature su cui punta il brand per questo medio gamma che ha già fatto registrare buoni punteggi nei benchmark.

Non ci resta quindi che attendere la prossima settimana per avere le conferme definitive della seconda serie di Note uscita quest'anno. Ovviamente, segnaliamo che il capo di Redmi non ha fatto un riferimento esplicito al nome Note 10, limitandosi a riportare i primi scatti del “nuovo smartphone” del brand. Comunque ci sono tanti elementi per supporre che l'identità del device sia proprio questa, viste le indiscrezioni che stanno prendendo piede proprio in questi giorni. Cosa ne pensate dei sample foto? Quanto state aspettando l'arrivo dei nuovi mid-range di Redmi? Fatecelo sapere nei commenti!

