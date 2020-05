Redmi sta per aggiungere due nuovi tasselli al suo mosaico di dispositivi. Se nelle scorse ore sono state rivelati design e caratteristiche tecniche dei nuovi Redmi Note 10 e 10 Pro grazie alle certificazioni TENAA ed i risultati di Geekbench con l'imminente MediaTek Dimensity 820, oggi sono pervenute le informazioni sulla presunta uscita dei due prodotti.

Redmi Note 10 e Note 10 Pro: possibile arrivo settimana prossima?

The Redmi Dimensity 820 5G smartphones is likely to launch next week.#Xiaomi #redmi — Mukul Sharma (@stufflistings) May 16, 2020

A porre la possibilità che Note 10 e Note 10 Pro possano debuttare la settimana possima è il leaker Mukul Sharma, che nel suo Tweet parla appunto dei due smartphone del brand cinese con Dimensity 820 5G. Un ulteriore indizio lo darebbe proprio la presentazione del SoC fissata per lunedì 18 (qui i dettagli), quindi è facile supporre la vicinanza delle due cose.

Redmi Note 10 vince la sfida in multi core con il cugino K30 5G Racing

Altro dato emerso in queste ore è il confronto su Geekbench tra i due ultimi Redmi di fascia media più recenti, cioè proprio il Note 10 e K30 5G Racing, dove il primo supera in punti Multi Core il secondo (2590 vs 1958), presentando quindi uno smartphone dalle potenzialità molto ampie lato prestazioni.

Ovviamente, è ancora tutto prendere con le pinze fino a che non vi sarà la presentazione ufficiale, ma i primi dati lasciano ben sperare.

