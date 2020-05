Redmi Note 10 e Note 10 Pro sono stati avvistati su Geekbench

Nelle scorse ore il portale del TENAA ha pubblicato design e specifiche di un nuovo modello della costola di Xiaomi. Redmi Note 10 e Note 10 Pro dovrebbero puntare entrambi al 5G, grazie all'imminente Dimensity 820 di MediaTek (ma si tratta ancora di un'indiscrezione in cerca di conferma). Lo stesso CEO Lu Weibing ha lasciato intendere l'arrivo di novità per il brand, ergo non dovrebbe mancare molto al debutto. A riprova di ciò, ecco spuntare i primi risultati su Geekbench per entrambi i modelli in arrivo.

So, #RedmiNote10 (M2004J7AC) and #RedmiNote10Pro (M2004J7BC) passed tests on GeekBench!😎

The results are good for Dimensity 800-series

P.S. These are real devices, and I've been telling you about them for a whole month 😀😊

— Xiaomishka (@xiaomishka) May 15, 2020