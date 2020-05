MediaTek ha fissato un evento per il 18 Maggio e si vocifera del debutto SoC Dimensity 820, successore del modello 800 annunciato qualche tempo fa. Il chipset 5G dovrebbe debuttare a bordo del Redmi Note 10 5G (o forse sulla versione Pro), ma al momento è tutto molto nebuloso. Nel frattempo il dispositivo è spuntato sul sito del TEENA con un design collaudato e tutti i dettagli sulla scheda tecnica!

Redmi Note 10 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

#RedmiNote10 #5G

6.57 inches OLED display (FHD+ 1080 x 2400 px)

164.15 x 75.75 x 8.99mm; 208 grams

Front camera 16MP + rear 48MP (triple)

SoC: Dimensity 800-series (2.6GHz)

4520 mAh (with a 22.5W fast charger)

6/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB #Android10 #MIUI12 pic.twitter.com/CrZgnsonTS — Xiaomishka (@xiaomishka) May 15, 2020

A rincarare la dose pensa anche il leaker Xiaomishka, il quale ha già pubblicato un post con tutti i dettagli sul nuovo arrivato. L'ipotesi più papabile – anche osservando il design – è che si tratti di Redmi Note 10 5G, prossimo medio di gamma della costola di Xiaomi.

Lo smartphone presenta un ampio pannello OLED da 6.57″ Full HD+ con un notch a goccia nella parte superiore ed un sensore ID integrato. Il retro ospita una tripla fotocamera quadrata (tre moduli + il flash LED) posizionata in alto, al centro della scocca. Di seguito trovate tutti i dettagli sulla scheda tecnica pubblicata dal TEENA.

Prima di procedere, un piccolo appunto: il dispositivo ha ricevuto la certificazione 3C nei giorni scorsi, la quale ha svelato il supporto alla ricarica rapida da 22.5W (33W per il fratello maggiore).

Scheda tecnica

dimensioni di 164.15 × 75.75 × 8.99 mm per un peso di 206 grammi;

per un peso di 206 grammi; display OLED da 6.57″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel);

da con risoluzione (2400 x 1080 pixel); lettore d'impronte digitali nel display;

processore octa-core fino a 2.6 Ghz (presumibilmente MediaTek Dimensity 820);

4/6/8 GB di RAM;

di RAM; 64/128/256 GB di memoria interna espandibile fino a 2 TB tramite microSD;

di memoria interna espandibile fino a 2 TB tramite microSD; tripla fotocamera da 48 MP con PDAF, flash LED, grandangolo, sensore di profondità;

con PDAF, flash LED, grandangolo, sensore di profondità; selfie camera da 16 MP ;

; batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida da 22.5W;

con ricarica rapida da 22.5W; supporto Dual SIM 4G/5G SA/NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass, Type-C, mini-jack cuffie 3.5 mm, sensore IR, Radio FM;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria MIUI.

Redmi Note 10 5G – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Redmi Note 10 5G non è ancora noto e al momento non sono disponibili leak al riguardo. Lo stesso vale per la data di uscita, anche se – vista la comparsa sul sito del TENAA – potremmo ipotizzare che non manchi molto al debutto. In fondo Lu Weibing ha anticipato novità in arrivo proprio per il mese di Maggio, quindi nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare un bel poster ufficiale!

