Redmi K30 Pro Transparent Edition svelato da Xiaomi: ecco com’è fatto il flagship trasparente!

Con l'arrivo dello Xiaomi Mi 10 la compagnia di Lei Jun ha interrotto la tradizione dei modelli Explorer, ovvero caratterizzati da una back cover trasparente realizzata ad hoc. Nonostante ciò, il reparto marketing del brand ha pensato bene di crearsi da sé una Transparent Edition dell'ultimo top di gamma, con un risultato eccellente. Ed ora si fa il bis con Redmi K30 Pro Transparent ma anche in questo caso si tratta di una versione esclusiva.

Redmi K30 Pro Transparent Edition si mostra in foto: meglio questo o la versione Explorer?

Il dispositivo, infatti, è stato realizzato per Daniel D, Senior Product Marketing Manager di Xiaomi e – proprio come nel caso del flagship cugino – anche in questo caso la cover posteriore è stata sostituita da una pannello trasparente. Tramite questa soluzione è possibile vedere per davvero l'interno dello smartphone, a differenza dei Mi 8 e Mi 9 Explorer. Infatti nel caso di questi due modelli, sotto il vetro è presente una “scheda madre decorativa”.

All'interno dell'articolo trovate le immagini dedicate a Redmi K30 Pro Transparent Edition e potete notare le differenze sostanziali rispetto ai dispositivi Explorer. Per quanto riguarda un'eventuale commercializzazione, purtroppo è da escludere. Come avvenuto per il Mi 10 potrebbe essere semplicemente una versione personalizzata da far circolare “all'interno” dell'azienda, anzi sembra molto probabile.

Che ne pensate di questa variante di Redmi K30 Pro? Ci fareste un pensierino oppure è troppo “grezza” rispetto alle finezze dell'ex gamma Explorer?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu