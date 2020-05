Il brand Redmi è ormai una certezza in tutte le sue forme. Il marchio collegato a Xiaomi si sta distinguendo per la produzione di ottimi smartphone sia della serie Note, sia della serie K, che però è riservata al solo mercato cinese e arriva sul mercato globale sotto forma di altri nomi. È notizia di poche ore fa che la stessa Xiaomi abbia rivelato su Weibo un nuovo Redmi K30 sempre 5G, denominato “Speed Edition”, e pare sia dovuto al processore che adotterà: Snapdragon 768G. Ma vediamo nel dettaglio.

Aggiornamento 16:45: si delineano altri dettagli sul telefono, trovate tutto a fine articolo.

Redmi K30 5G Speed Edition con Snapdragon 768G: ecco quando arriverà

La nuova versione del medio di gamma è stata confermata sua dal profilo ufficiale di Xiaomi su Weibo che dall'e-store cinese JD: il Redmi K30 Speed Edition sarà disponibile a partire dall'11 maggio. E infatti, se andiamo a vedere dall’app ufficiale di JD (ma non dal sito web), è possibile scorgere già le presunte caratteristiche del prodotto, citando anche lo Snapdragon 768G. Visto che in molti hanno pensato ad un refuso da parte dello store, l'azienda cinese ha confermato la presenza del SoC inedito con un poster ufficiale.

Non è chiaro se ci saranno altri cambiamenti a parte il processore anche se già questo potrebbe essere una gran passo avanti vista la dicitura “Speed Edition” (che fa pensare proprio a prestazioni superiori rispetto al modello lanciato lo scorso Dicembre in Cina). Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità nei prossimi giorni, dato che il lancio di questo nuovo Redmi K30 5G è veramente prossimo.

Aggiornamento 16:45

Questo nuovo Redmi K30 Speed Edition sarà “speed” non soltanto sotto al cofano, ma anche a livello visivo. Secondo le indiscrezioni odierne, il nuovo modello sarà dotato di uno schermo a 120 Hz. Si tratta di una novità a metà, risultando paradossalmente assente su K30 Pro e K30 Pro Zoom, al contrario di K30 4G e 5G.

