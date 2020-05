Il nuovo Redmi K30 5G Racing continua a far parlare di sé. Dopo aver registrato i primi dati di vendita rassicuranti, anche sui benchmark si fa valere. Da Weibo infatti, sono venuti fuori i risultati in single e multi core su Geekbench del chipset Snapdragon 768G, che ha superato sia il fratello 765G di Redmi K30 5G e sia il competitor Kirin 820.

Redmi K30 5G Racing: Snapdragon 768G più veloce di 765G del 14% in single core

Secondo quanto riportato dal blogger cinese Digital Chat Station, nei risultati Geekbench in single core Snapdragon 768G su Redmi K30 5G Racing ha totalizzato 701 punti, il 14% in più rispetto allo Snapdragon 765G su Redmi K30 5G e supera con una percentuale simile anche il Kirin 820. In multi core invece, il nuovo medio gamma migliora del 5% il punteggio del 765G totalizzando 1958 punti, ma non supera il Kirin 820 che di punti ne totalizza 2440.

1 di 2

I risultati ci sono e sembrano essere soddisfacenti dal punto di vista della potenza. E anche se i benchmark spesso non riflettono ciò che è l'utilizzo quotidiano di uno smartphone, sono un buon punto di partenza per capire le effettive capacità di quest'ultimo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu