Redmi K30 5G Racing Edition è già campione di vendite

Sarà forse il nome che preannuncia velocità, sarà forse il comparto hardware molto interessante, fatto sta che Redmi K30 5G Racing Edition (qui tutte le caratteristiche) è già un successo di vendite in Cina, dato che con il prezzo al day one di 1899 yuan (circa 248€) ha venduto 10.000 unità in soli 11 minuti! E secondo i dati ufficiali, la sua popolarità crescerà ancora.

Redmi K30 5G Racing Edition piace: il chipset fa la differenza?

Ad oggi non sappiamo se il nuovo medio-gamma di Xiaomi (il più economico 5G Dual-Mode in commercio del brand cinese) arriverà in Occidente e con che nome ci arriverà, ma il suo successo in patria potrebbe essere indicativo per un successo anche globale, dato che il Redmi K30 5G Racing Edition in Cina deve sgomitare con altri potenziali best buy nella fascia di prezzo, quindi è facile presagire che il SoC esclusivo (al momento) possa attrarre gli utenti rispetto anche al solo K30 5G, molto interessante ma comunque con un comparto hardware già “abusato”.

Un rebrand con POCO (come visto con F2 Pro) potrebbe essere la chiave giusta per Xiaomi per venderlo anche nei nostri mercati, ma ovviamente l'ultima parola spetta al brand cinese. Non ci resta che attendere altre notizie in merito, sperando arrivi anche qui nel prossimo futuro.

