Dopo aver avuto i primi indizi nei giorni scorsi, è di poche ore fa l'ufficialità del nuovo smartphone della serie Redmi K, e cioè Redmi K30 5G Racing Edition. La particolarità di questo nuovo dispositivo è il processore, il nuovo Snapdragon 768G. Vediamolo nel dettaglio insieme a tutti i dettagli sulla scheda tecnica ed il prezzo di vendita in patria!

Redmi K30 5G Racing Edition: boost di prestazioni e 5G Dual Mode

Design e caratteristiche

Se guardiamo al lato design, ci rendiamo conto che è esattamente lo stesso Redmi K30 5G di prima, bello e particolare con la sua quad camera (che dovrebbe essere la stessa del fratello con Snap 765G, quindi 64 + 8 + 5 + 2 MP e per le frontali 20 + 2 MP) ed i colori sgargianti. Quello che cambia è il cuore del dispositivo, in quanto monta appunto il nuovo processore a 7 nm Snapdragon 768G, una versione migliorata del precedente 765G dotata di un overclock fino a 2.8 GHz (invece di 2.4 GHz) e che porterà un miglioramento anche in termini di GPU (con un incremento delle prestazioni del 15%).

Per le memorie, sono stati montati 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria invece, risulta lo stesso modulo da 4500 mAh. In basso trovate la scheda tecnica completa, con tutti i dettagli del caso.

Scheda tecnica

dimensioni di 165.3 x 76.6 x 8.81 mm per un peso di 208 grammi;

display da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), rapporto in 20:9 e refresh rate a 120 Hz;

processore octa-core Snapdragon 768G fino a 2.8 GHz;

GPU Adreno 620;

6 GB di RAM;

128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 512 GB;

lettore d'impronte digitali laterale;

Quad Camera posteriore da 64 + 2 + 5 + 8 MP (con Sony IMX686) con apertura f/1.89, grandangolo FOV 120°, Super Macro da 2 cm;

Dual camera selfie con sensore da 20 + 2 MP;

Dual SIM, 5G Dual Mode, Bluetooth 5.2 , GPS, sensore IR, Wi-Fi, mini-jack da 3.5 mm, NFC, rivestimento P2i, raffreddamento al liquido;

, GPS, sensore IR, Wi-Fi, mini-jack da 3.5 mm, NFC, rivestimento P2i, raffreddamento al liquido; batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 30W;

sistema operativo Android 10, sotto forma di MIUI 11.

Prezzi e Disponibilità

Il nuovo Redmi K30 5G Racing Edition è già disponibile in Cina in quattro colorazioni al prezzo di 1999 yuan (circa 260€ al cambio).

Non sappiamo ancora se e come arriverà in Europa, ma non è escluso che possa comunque essere commercializzato. Scriveteci commenti le vostre prime impressioni.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu