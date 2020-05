Redmi K, X e Note: Lu Weibing illustra le differenze tra le serie

Per celebrare l'occasione del lancio del nuovo Redmi 10X, uno smartphone a suo modo “rivoluzionario” per la costola di Xiaomi, Lu Weibing ha pensato bene di offrire un recap delle serie disponibili, in modo da fare chiarezza per tutti gli appassionati del brand cinese.

Lu Weibing illustra le “quattro” serie di Redmi

Come anticipato in apertura, i nuovi modelli della famiglia 10X sono arrivati con una serie di caratteristiche spiazzanti, per i fan della fascia media di Redmi. Infatti, oltre ad avere a bordo l'ultimissimo MediaTek Dimensity 820 (con tanto di un sistema di raffreddamento a camera di vapore), i dispositivi montano pannelli AMOLED (con sensori ID integrati), offrono Dual 5G Standby ed un comparto fotografico che – almeno su carta – sembra di tutto rispetto. Il prezzo? Si parte da 205€ (1.599 yuan) per il Redmi 10X da 6/64 GB!

Visto il lancio della nuova serie X, Lu Weibing ha pubblicato un breve sunto delle famiglie di prodotti Redmi. Come si evince anche dall'immagine pubblicata dal dirigente, la serie K rappresenta la vetta del brand, con prestazioni al top ed il massimo dal punto di vista tecnologico.

La neo famiglia X, d'altro canto, non sarà da meno, ma deriverà direttamente dalla serie principale, portando caratteristiche top (o meglio, alcune) ad un prezzo accessibile. Abbiamo poi la serie Note, una famiglia di dispositivi di fascia media che non ha bisogno di presentazioni. Il capo di Redmi conclude con la gamma Digital. Purtroppo alcune limitazioni linguistiche non ci consentono di capire in toto il significato di quest'ultima categoria, forse in riferimento ad una serie entry level oppure dedicata ai prodotti IoT della casa cinese.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu