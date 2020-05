Redmi Band pronta a dare del filo da torcere alla Mi Band 4: meno di 20€ con questo Coupon!

Qualche tempo fa la compagnia cinese ha lanciato la nuovissima Redmi Band, accessorio pronto a dar battaglia alla Xiaomi Mi Band 4. Per quanto riguarda il mercato occidentale, si vocifera che il dispositivo arriverà come Mi Band 4C, ma al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni. Fino ad una conferma ufficiale… quale modo migliore di tenersi impegnati se non con una bella offerta con Coupon?

Redmi Band scende a 18€ grazie a questo Coupon per lo store GearBest

La Redmi Band debutta su GearBest ed è già disponibile a prezzo scontato con Coupon. La cugina della Xiaomi Mi Band 4 arriva con un display a colori da 1.08″ e promette fino a 14 giorni di autonomia. La ricarica avviene tramite la porta USB integrata, quindi niente capsula estraibile in stile Mi Band. In basso trovate il link all'acquisto da GearBest, insieme al Coupon da utilizzare.

